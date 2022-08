Coronavirus: numeri stabili quest'oggi, in provincia 370 nuovi casi e tasso di positività al 19%

Numeri pressoché stazionari, quest’oggi in regione e provincia, con il tasso di positività stabile e che si fissa al 18,96%.

Sono 1.687 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 370 in provincia di Imperia, 315 in quella di Savona, 782 a Genova e 212 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 8.887 tamponi, dei quali 1.863 molecolari e 7.024 antigenici.

Scendono i ricoverati nella nostra provincia, oggi 35, tre in meno di ieri e con le terapie intensive che rimangono vuote. Sale invece il dato regionale con le persone ricoverate che sono 470 (+2) delle quali 8 (+1) in terapia intensiva.

Anche oggi dobbiamo registrare altri 3 morti dei quali nessuno nella nostra provincia. Continuano invece a scendere i pazienti in isolamento domiciliare: sono 19.390, ovvero 452 in meno di ieri.

