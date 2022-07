Imperia: nasce anche nel capoluogo 'Verdi Sinistra', pronta una lista per le prossime elezioni politiche

“In Europa tutti hanno il salario minimo, noi italiani no. In Europa tutti hanno il matrimonio egualitario, noi italiani no. In Germania prevedono di raggiungere l’80% di energia rinnovabile entro il 2030, noi italiani no. Eppure le energie rinnovabili sono fondamentali: eliminano la dipendenza geopolitica dai paesi fornitori, riducono sia l’instabilità dei prezzi che le alterazioni del clima”.

Interviene in questo modo l’alleanza ‘Verdi Sinistra’, che nasce anche a Imperia per costruire un futuro migliore, fondato sulla giustizia sociale e ambientale. Vuole realizzare un cambiamento radicale: salario minimo, sostegno deciso alle energie rinnovabili, fisco equo e progressivo, sanità pubblica e territoriale, diritto allo studio, lotta ai cambiamenti climatici, pace e disarmo.

“La nostra lista – terminano Carla Nattero, Simona Simonetti, Maria Gabriella Branca e Luca Amato - presenta una proposta politica chiara che è alternativa alla destra sovranista e classista. La sinistra e gli ecologisti, in controtendenza con l’attuale tendenza alla frammentazione della politica, si sono uniti per sostenere ridurre le diseguaglianze ed affrontare la crisi climatica. Il simbolo dell’alleanza che si presenterà alle prossime elezioni politiche è stato presentato nei giorni scorsi. Sopra i simboli dei due partiti di cui rivendichiamo con orgoglio la storia c’è la colomba della pace con i colori della bandiera dei diritti”.