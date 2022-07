Bussana Vecchia è in lutto per la morte di Nico Riccardi a soli 38 anni. Una perdita prematura che ha segnato la giovane generazione degli abitanti del villaggio che ora vuole stringersi attorno alla famiglia di Nico per sostenerla nelle spese.

Chi volesse sostenere la raccolta fondi può versare con un bonifico all’ IBAN IT24T0306948969100000003391 intestato ad Andrea Zammataro con causale “Per Nico”.