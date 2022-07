Sanremo: Umberto Bellini alla festa di FdI "Questa è la mia casa politica ma rimango fedele all'Amministrazione fino al 2024" (Video)

Partito compatto, quello di Fratelli d’Italia ieri sera al ‘Boca beach’ di Sanremo, per la festa estiva trasformata in avvio di campagna elettorale per le prossime politiche.

Dirigenza regionale, provinciale e cittadina al gran completo con tanti sostenitori vicini a quelli che potranno essere i candidati a una poltrona tra Deputati e Senatori della prossima legislatura. Ma, tra i tanti, c’erano anche volti meno noti per il partito di Giorgia Meloni, provenienti da altri schieramenti.

Facile notare tre nomi importanti della scena politica sanremese e, tra questi due esponenti provenienti della Lega. Marco Medlin non è una sorpresa visto che era uscito da tempo dal Carroccio ed era confluito in FdI dopo essere stato la storia della Lega a Sanremo, già ai tempi di Umberto Bossi.

L’altro era Olmo Romeo: esponente del settore commercio di Cna e imprenditore locale, si è affacciato alla politica nella prima Amministrazione Biancheri, arrivando nel Cda del Casinò. Dopo alcune incomprensioni si era candidato con la Lega alle ultime elezioni cittadine, sostenendo Sergio Tommasini. Ora sembrerebbe strizzare l’occhio a Fratelli d’Italia.

Ancora più altisonante la presenza di Umberto Bellini. Anche se il consigliere comunale di maggioranza (a sostegno del centrosinistra di Biancheri) si è sempre dichiarato un uomo di destra, ha ovviamente creato curiosità: “Io politicamente qui sono a casa mia. Arrivo da Msi e Alleanza Nazionale e, quindi, Fratelli d’Italia ne è la naturale evoluzione. Si tratta della mia posizione politica, anche se amministrativamente sono con la coalizione di centrosinistra con Biancheri. Io sono fedele all’Amministrazione ma, nel 2024 quando ci saranno le elezioni Comunali che spero vengano vinte dal centrodestra, vedrò cosa fare e come posizionarmi. Fino a quel momento rimango dove sono. Solo a ridosso delle elezioni cercherò di capire come schierarmi se ci saranno delle coalizioni di centrodestra”.