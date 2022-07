Regione: l'agenda gravidanza entra nelle attività di comunicazione di Alisa, soddisfatto Enrico Ioculano

“L’inserimento dell’agenda di gravidanza nelle attività di comunicazione di Alisa è un passo in avanti per i genitori che aspettano un bambino".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano sull’Ordine del Giorno da lui presentato e approvato in consiglio durante la sessione di Bilancio. "L'introduzione di questo strumento agevola il percorso fino alla nascita, erogando tutte le impegnative delle visite da fare nell’arco della gravidanza. - aggiunge Ioculano - Inoltre verranno date informazioni puntuali sulla programmazione di esami, screening e visite, evitando ritardi e disservizi e accompagnando le famiglie nella gestione della gravidanza".



" Con l’Agenda di gravidanza, già attiva in altre Regioni, si crea un fascicolo dove inserire tutte le informazioni dei genitori e del futuro nascituro, per avere tutto sotto anche per le fasi seguenti alla nascita” - conclude l'esponente del PD.