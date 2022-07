Ventimiglia: dopo la 'Notte bianca' di sabato lo sfogo di Federico Aime "Serve più collaborazione dal pubblico e dal privato"

“Sono passati quasi 10 anni da quando il mio amico Flavio fondò quell'associazione che da tanto tempo ormai fa parte della mia vita e che non smette mai di darmi tante soddisfazioni. Quasi 50 eventi organizzati, migliaia di partecipanti tra musica, sport, cultura ed intrattenimento, tantissimi progetti realizzati ma altrettanti ancora nel libro dei sogni”.

Sono le parole di Federico Aime di ‘Ventimiglia Viva’ che, pur senza voler fare polemica, al termine della ‘Notte bianca’ di sabato scorso ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. “Forse però non tutti sanno cosa c'è dietro una ‘Notte Bianca’ – prosegue Aime – con mesi di incontri, riunioni, telefonate, discussioni, imprevisti, perenne mancanza di soldi, rompiscatole dentro e fuori Facebook. Nessun guadagno, solo una birra offerta da qualche amico barista, i complimenti ed i sorrisi delle persone sono il nostro stipendio”.

“Non ci sono stati episodi particolari – ci ha detto – ma solo un ragionamento alle porte dei 10 anni di settembre e ho voluto tirare le somme. Oggi come oggi sappiamo come sono le cose sul piano amministrativo ma, anche in passato è stato difficile collaborare con le Amministrazioni che si sono succedute. Siamo sempre stati loro amici ma le difficoltà ci sono sempre state, senza dimenticare che la ‘Consulta delle associazioni’ voluta ai tempi dal Commissario prefettizio ma, di fatto, non è mai stata resa operativa da chi si è succeduto”.

C’è poi anche la scarsa collaborazione a livello cittadino: “Ci sono molti locali che investono molto per queste manifestazioni – va avanti Aime – e altri meno propensi ma che si lamentano ovunque. La percentuale è bassa, per fortuna, ma ci sono. Dobbiamo capire che, se si vuole fare turismo, serve sia il pubblico che il privato magari ragionando in chiave comprensoriale, ricordando che Bordighera non è riuscita ad organizzare la ‘Notte Rosa’. Ogni comune va per i fatti suoi e anche il consorzio ‘In Riviera’ è finito per la scarsità di interventi economici. Negli ultimi tre anni si è fatto davvero poco e, oggi, speriamo con le prossime elezioni si possa trovare una ‘quadra’ in merito”.

Ogni anno che passa diventa più faticoso organizzare manifestazioni, soprattutto per l’inasprimento delle normative: “A volte ci sembra di lottare contro i mulini a vento in una città dimenticata da tutti, in un territorio che potrebbe vivere di turismo ma che sembra abbandonato a se stesso, con pochi imprenditori capaci e troppi cittadini rompipalle. Non so quanta pazienza avrò ancora – termina Aime - perchè non è sempre facile togliere spazio al proprio lavoro e tempo libero per dedicarlo ad eventi ed incazzature varie”.

Fortunatamente gli eventi sono andati bene: “Assolutamente si e ne siamo contenti, sperando che il comparto turistico possa continuare su questi ritmi, in attesa della prossima manifestazione fissata tra settembre e ottobre”. Aime tiene a sottolineare che il suo piccolo ‘sfogo’ non vuole essere un manifesto elettorale: “State tranquilli non mi candido, ma spero che, dal prossimo anno, ci possa essere finalmente una maggiore attenzione da parte del Comune al lavoro delle associazioni di volontariato ed un vero investimento in marketing territoriale e turismo”.