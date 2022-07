Partecipa al contest 'Mirabilia, il circo dei sogni'

Partecipa anche tu al contest “Mirabilia, il circo dei sogni”

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le fasce di età, dai 18 anni in su. Unico requisito è avere un profilo personale sui noti social network Facebook e Instagram. Sono esclusi dal contest i membri della commissione giudicatrice.

Il tema del contest è il “Festival Mirabilia 2022".

Ti piace il circo acrobatico? L’arte circense? Le meraviglie che gli artisti creano con passione ed eleganza?

Condividi un post dalla pagina Facebook del Festival Mirabilia, https://www.facebook.com/Festival , oppure dalla relativa pagina Instagram https://www.instagram.com/mirabiliafestival/ oppure una foto che ti piace, navigando sul sito, all’indirizzo https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2022 . che abbia come soggetto il Festival Mirabilia attraverso i due famosi social network Facebook e Instagram.

I post devono essere riferiti al contest, devono essere pubblicati nel periodo di svolgimento della gara e possibilmente contestualizzati.

I post che si intendono candidare al contest vanno pubblicati sulla tua pagina Facebook oppure Instagram con hashtag #mirabiliasogno (importante: senza l’hashtag non sarà possibile conteggiare, da parte della giuria, i like, i commenti, le condivisioni che riceverai).

Se condividi i post dal tuo profilo presta attenzione affinché siano in condivisione 'libera' oppure ‘pubblica’ (ovvero tutti devono poter osservare le foto pur non essendo vostri amici sui social network), accompagnando il post sempre con l’hashtag #mirabiliasogno scritto all’interno del post (scusa se siamo “ripetitivi” ma lo facciamo per farti partecipare al meglio).

Sono ammessi solo post e immagini riferite al Festival Mirabilia: altre immagini oppure post, seppure in tema, non saranno considerati e saranno esclusi dal contest.

Durata e scadenza:

Il contest durerà dalle ore 9 del giorno 26/07/2022 alle ore 24 del 8/08/2022.

Le persone che si aggiudicheranno i primi posti saranno decretate dalla giuria dedicata in base alla somma dei like, share e commenti.

Gli autori dei post che riceveranno più like, condivisioni e commenti avranno a disposizione due graditi accrediti dedicati, a scelta, a uno dei tre seguenti spettacoli (non a tutti e tre, quindi, ma se ne dovrà scegliere uno):

Cie. Nueveuno Circo (dalla Spagna) “SINERGIA 3.0” in programma il 31 agosto oppure l’1 settembre a Cuneo , vedi i dettagli qui : https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2022/cie-nueveuno-circo-sinergia-3-0

CirkVOST (dalla Francia) “A-TRIPIK” ( prima nazionale) in programma il 31 agosto oppure il 2 settembre oppure il 3 settembre a Cuneo , vedi i dettagli qui: https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2022/a-tripik

Akoreacro (dalla Francia) ” ARRÊT D'URGENCE” ( prima nazionale ) in programma il 3 settembre oppure il 4 settembre a Cuneo , vedi i dettagli qui: https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2022/akoreacro-arret-durgence

Compagnia Abbondanza/Bertoni (Italia) “DOPPELGÄNGER” in programma il 3 settembre a Cuneo , vedi i dettagli qui: https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2022/doppelganger-abbondanza-bertoni

Scarica l’app “ Standapp ” di Mirabilia Festival , disponibile sia per IOS sia per Android , per avere sempre a portata di mano il programma completo: https://bit.ly/3Oml4wY

Oppure vai sul sito di Mirabilia Festival: https://bit.ly/3v2Hdt6

Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.