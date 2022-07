La Lega della provincia di Imperia a congresso verso le politiche, Rixi a Toti "Non può andare nel centrosinistra a Roma, sarebbe uno tsunami per Regione"

"Deve capire che non si può stare nel centrodestra in Regione Liguria e andare nel centrosinistra a Roma, sono cose incompatibili".

Con queste parole, il segretario ligure della Lega, l'On. Edoardo Rixi, parla della posizione di Giovanni Toti, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e di come questa campagna elettorale avrà una eco forte anche su Regione Liguria. Tematiche emerse a margine dei congressi cittadini della Lega a Sanremo, Ventimiglia e Imperia.

Simpatizzanti e militanti oggi si sono riuniti per decidere sulle nuove segreterie. Simone Bertolucci assume la guida della Lega di Ventimiglia. Michele Gandolfi, invece, su Sanremo dovrebbe prendere il posto di Daniele Ventimiglia, segretario uscente e attuale capogruppo di opposizione nel consiglio comunale matuziano. Tra le figure di spicco presenti anche l'On. Flavio Di Muro, uno dei registi della crisi che ha portato alla caduta del sindaco della città di confine, Gaetano Scullino. Seduti nel pubblico anche il vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana e la consigliere regionale, Mabel Riolfo.



"Nominiamo in maniera democratica la nuova segreteria della sezione di Sanremo che ricordo comprende sia Arma di Taggia che Ospedaletti, quindi un bacino di circa 80mila persone. - ha ricordato il segretario uscente del partito Daniele Ventimiglia - Lascio il mio ruolo di responsabile territoriale perché ricoprendo l'incarico di capogruppo in consiglio comunale e consigliere provinciale, è giusto lasciare ad altri l'incombenza politica importante di rappresentare il partito nella città. Ci sarà qualche ragionamento anche sulle future elezioni di Sanremo ma adesso è ancora troppo presto. La scadenza è 2024, aspettiamo".



LA PARTITA DELLE POLITICHE E L'ALLEANZA CON TOTI IN REGIONE

"Mi auguro che il presidente decida di rimanere all'interno del centrodestra, altrimenti se cambiasse la sua maggioranza, in regione, cambierebbero i nostri atteggiamenti e dubito che Regione Liguria riuscirebbe a superare questo tsunami. - analizza Rixi, in merito a Giovanni Toti e alla possibile vicinanza all'alleanza di centrodestra nazionale che oggi vede fianco a fianco Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia - Abbiamo lavorato bene per 7 anni (in Regione ndr), nessuno capirebbe una cosa del genere. Ci dispiacciono le interviste di questi giorni dove non si fa altro che attaccare il centrodestra e chiedere posti al centrosinistra. Da mesi dico a Toti che il suo alveo naturale è nel centrodestra. Ha chiesto i voti per due volte in Regione su cui il centrodestra l'ha sempre appoggiato. E' evidente che nell'ultimo periodo lui ha guardato più a sinistra e centro che non al centrodestra. Dopodiché non sta a me scegliere per gli altri, ognuno è libero di scegliere per se stesso".

LE AMMINISTRATIVE DI VENTIMIGLIA

"Ventimiglia è un test interessante. - afferma Rixi - E' caduta una amministrazione che aveva tradito le indicazioni del centrodestra, votando più di una volta con la sinistra. E' caduto un sindaco. Si voterà a primavera però prima, il 25 settembre c'è la possibilità di dare un grande scrollone e dare la possibilità di mettere su un governo di centrodestra che torni ad occuparsi di Ventimiglia. Uno dei problemi della città è l'immigrazione incontrollata. Lamorgese ha fatto malissimo il suo mestiere. Draghi ha avuto un atteggiamento incomprensibile e sono temi su cui poi è caduto anche il governo: la sicurezza, la criminalità e l'immigrazione sul nostro territorio nazionale".