Bordighera: giunta approva installazione di impianto fotovoltaico al palazzetto dello sport

Inizieranno entro metà settembre i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare del palazzetto dello sport “Emilio Biancheri”, a Bordighera; la Giunta ha infatti approvato nella seduta dello scorso 14 luglio il relativo studio di fattibilità tecnico-economica, nell’ambito del PNRR.

Il progetto prevede l’installazione di 7 campi fotovoltaici (136 pannelli totali) che, secondo le stime, produrranno annualmente circa 62.000 kW/h da impiegarsi per l’autoconsumo o, nei periodi di non utilizzo, per lo scambio sul posto; saranno così ridotti i consumi elettrici della struttura sportiva, della piscina e dei locali pertinenti.

La spesa, pari a 90.000 euro, è totalmente finanziata da un contributo del Ministero dell’Interno.

«Un altro importante intervento di efficientamento, con almeno quattro obiettivi che la nostra Amministrazione ha fatto propri da inizio mandato: rispetto dell’ambiente, diminuzione delle emissioni inquinanti, risparmio energetico e risparmio di risorse comunali; un tema, quest’ultimo, cruciale anche alla luce dell’aumento dei costi determinato dallo scenario finanziario e geopolitico in atto - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito -. Ricordo che a Bordighera è già operativo dalla primavera 2021 l’impianto fotovoltaico sul tetto della palestra Conrieri, che copre in parte il fabbisogno di elettricità della scuola e dell'edificio che ospita la palestra stessa e i sottostanti magazzini e uffici comunali».

«Il nostro impegno in questo ambito comunque non si fermerà qui: ad inizio luglio infatti la Giunta ha approvato il progetto definitivo, in linea tecnica, per i lavori di riqualificazione energetica delle scuole di via Pelloux», conclude il primo cittadino.