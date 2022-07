Attimi di tensione ieri pomeriggio all'esterno di un locale in zona Foce a Sanremo.

Alcuni giovani si sono affrontati per futili motivi e la sicurezza è subito intervenuta per allontanarli.

La zuffa è poi proseguita all'esterno con il ferimento di uno dei contendenti che è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale per una copiosa perdita di sangue. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che pare abbia fermato uno dei protagonisti.