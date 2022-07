Sanremo: nella sede del Club Tenco l’ultimo saluto a Vittorio De Scalzi, alle esequie anche il Sindaco Biancheri (Foto)

Il mondo della musica ha scelto la sua casa naturale per dare l’ultimo saluto a una colonna del ‘prog’ italiano. Vittorio De Scalzi se n’è andato tra l’abbraccio della sua famiglia e della famiglia musicale che oggi gli ha reso omaggio nella sede sanremese del Club Tenco. E forse non è un caso che abbia scelto di salutare tutti e uscire di scena proprio a pochi giorni dalla sua ultima esibizione con il “Concerto grosso” insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’auditorium Alfano.

Oggi pomeriggio nella sede del Club si sono dati appuntamento tutti i grandi nomi della musica nostrana oltre alle autorità, ai rappresentanti del mondo degli eventi, agli operatori dell’informazione e ai tanti amici che lo hanno accompagnato nella sua lunga carriera. Con loro anche il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha fatto le condoglianze ad amici e parenti.

Colonna del ‘prog’ italiano, De Scalzi è stato fondatore dei New Trolls con i quali ha scritto una pagina indelebile della storia musicale italiana oltre a lavorare come autore per grandi nomi del calibro di Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa. Il suo ultimo singolo “Quelle navi” risale al 2021, anno nel quale il Club Tenco gli ha tributato il giusto e doveroso omaggio in occasione della 44ª edizione della rassegna.

Grande tifoso della Sampdoria, con i New Trolls aveva composto l’inno della squadra blucerchiata firmando poi anche una canzone iconica come “Lettera da Amsterdam”, cantata a Marassi prima di ogni partita.