Carpasio: anziano colto da malore finisce fuoristrada con l’auto nel rio Costa, mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi, per un anziano finito con l’auto in un corso d’acqua, il rio Costa, nella frazione omonima di Carpasio, piccolo centro della Valle Argentina.

L’uomo ferito, un 80enne, stava salendo con l’auto quando colto da malore forse per il caldo, è uscito di strada in un punto sprovvisto di protezione a valle. I primi a dare l’allarme sono stati i familiari del conducente e alcune persone che stavano transitando su questa strada. È stato il rumore dell’auto e le grida a mettere in apprensione le persone che vivono nelle campagne vicini e a dare indicazioni sul luogo dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre l’anziano dalla vettura e insieme ad una squadra della croce verde l’hanno tirato su, con la barella, scalando un pendio scosceso. L’uomo era cosciente ma ha riportato una sospetta frattura al braccio, diverse escoriazioni e contusioni. L’anziano è stato trasferito in ospedale a Sanremo per accertamenti