Arma di Taggia: gatta e tre cucciole abbandonate in un parcheggio cercano nuove famiglie

Martedì 19 ad Arma di Taggia è stato compiuto l’ennesimo gesto di cattiveria UMANA. Sono state abbandonate chiuse in un trasportino sotto il sole in un parcheggio tra le macchine una mamma gatta e le sue tre cucciole. Tutte domestiche. Sono state portate in salvo, portate dal veterinario stanno tutte bene. La mamma ha fatto il test fiv e felv -negativo- quindi è una gatta sana. Cercano tutte adozione cuccioli e mamma.

Prima dell’adozione verrà fatto un preaffido conoscitivo.

Per informazioni potete telefonare ai numeri 328332 2608/ 339 3670333