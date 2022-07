Sanremo: carrello solidale con la Croce Rossa Italiana al Carrefour di Bussana

Una decina di volontari del comitato di Sanremo saranno impegnati per tutta la giornata di oggi in una colletta alimentare all’iperCarrefour di Bussana.

L'invito per i clienti è a donare generi alimentari di prima necessità ed in particolare: latte a lunga conservazione, biscotti, zucchero, tonno, olio, legumi, riso, merendine, succhi di frutta e passata di pomodoro.