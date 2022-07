Bordighera: il consigliere comunale Ramoino denuncia la precarietà della staccionata sull'Aurelia vicino alla ferrovia

“Quando pensavo di aver completato l’album dei cantieri creativi a Bordighera, ecco che escono le figurine speciali: la messa in sicurezza della staccionata sovrastante il tracciato ferroviario, in corrispondenza della galleria sull’Arziglia”.

Con queste parole il consigliere comunale Giovanni Ramoino (Gruppo Misto) punta il dito contro l'intervento nella zona del Grand Hotel Del Mare.

Prosegue Ramonino: “Da tempo denuncio pubblicamente lo stato di precarietà della staccionata sull’Aurelia in corrispondenza della galleria del Grand Hotel del mare: il deterioramento del manufatto, vicino al mare, corroso, in corrispondenza con la fermata del bus interurbano, mette seriamente in pericolo chi, malauguratamente, si appoggiasse ad esso. Per questo è necessaria una manutenzione straordinaria, ma intanto bisogna evitare qualsiasi incidente vista la sottostante linea ferroviaria; per il crollo della staccionata o delle persone che si appoggiassero ad essa. Non dimenticando che il manufatto precario è collocato in corrispondenza della fermata del bus. L’innovazione creativa che possiamo ammirare in questi giorni nel tratto interessato dalla messa in sicurezza, merita una segnalazione pubblica: blocchi di cemento a cui sono ancorate delle catene e altrettante catene assicurate ai sostegni del filobus (che in passato hanno anch’essi mostrato qualche “instabilità”). Naturalmente con un intervento rimandato al futuro”.