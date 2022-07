KCS, di cosa si tratta e come può rivoluzionare il tuo trading

Di cosa si tratta di preciso?

KCS, KuCoin Shares è il token nativo di KuCoin. Nato nel 2017 come token di partecipazione agli utili, funziona offrendo ai trader un valore legato alle commissioni di cambio.

KCS può infatti essere scambiato con Ethereum, BTC, USDT, NEO, DRGN, LTC e molte altre tra le criptovalute più popolari. Il token premia i titolari pagando loro una parte delle commissioni di cambio.

A cosa si ispira KCS?

Come molti altri Exchange di criptovalute anche KuCoin ha lavorato alla creazione di una propria piattaforma blockchain.

Una piattaforma che punta ad accrescere tanto il suo valore quanto quello che genera per i suoi clienti ed utenti, in maniera strategica e sicuramente redditizia per tutti.

Tanti Exchange hanno provato in passato a seguire questo percorso con diversi esiti, ma l’impressione iniziale di KCS, unita alla reputazione e all ’altissimo numero di utenti di KuCoin ci fanno pensare che questo possa essere un caso di successo.

Ad una posizione solida si aggiunge un discreto hype da parte di clienti, appassionati ed investitori che hanno portato la piattaforma ed il token KCS a un successo sicuramente atteso ma certamente apprezzato e piaciuto.

Quali sono i benefit di KCS?

Sono svariati i benefit apportati da KCS, vantaggi che sono stati determinanti nel successo di questo token, eccoli:

Bonus token KuCoin (KCS)

Il bonus KCS rappresenta un meccanismo d'incentivazione unico per i possessori del token KCS e per i costruttori di ecosistemi KuCoin. Il token KCS è infatti anche una specie di “premio fedeltà”, che premia tutti coloro che possiedono almeno 6 token KCS. La ricompensa? Ogni giorno si redistribuiscono una parte delle commissioni di trading giornaliere di KuCoin, per un reddito che si accumula nel tempo e che può davvero raggiungere interessanti volumi.

Sconto sulle commissioni di negoziazione

Possedere dei KCS significa anche entrare a far parte di un gruppo di utenti selezionati, i cosiddetti VIP, che ottengono grandissimi privilegi. Uno di questi è uno sconto fisso sulle commissioni di negoziazione, un altro è il fatto che i KCS stessi possono essere utilizzati per pagare le stesse.

Il programma VIP è strutturato su vari livelli che possono essere raggiunti e sbloccati in base alla quantità di KCS posseduti.Ad ogni livello corrispondono incentivi più grandi e di valore, che erogano grandissimi vantaggi per gli utenti.

Accesso esclusivo

Come ogni esclusivo programma fedeltà, anche il sistema KCS offre ai suoi affezionati partecipanti e partner un accesso esclusivo e promozioni riservate. Questa prima classe di KCS è denominata KuCoin Spotlight e premia i suoi utenti in molti modi. Il più interessante e vantaggioso è quello delle anteprime sui nuovi progetti blockchain, per una possibilità ad altissimo valore.

Perché KCS e KuCoin?

KCS si appoggia su uno dei sistemi di scambio per investire in criptovalute più utilizzato al mondo. Forse non il più reclamizzato e conosciuto, ma stabilmente sul podio dei più utilizzati sia come numero di utenti, sia come volume delle transazioni.

Ecco perché KCS non ha avuto un immediato riscontro popolare, che però è stato compensato da un altissimo interesse da parte di professionisti e addetti ai lavori.

Per concludere

KCS è un token ERC-20 utilizzato da KuCoin per gli scambi di criptovalute. Le commissioni di cambio sono basse e molto può essere riguadagnato conservando i token KCS all'interno della piattaforma di scambio.