Quali sono gli oli essenziali da utilizzare a casa?

Scoprire come usare gli oli essenziali in casa è importante perché queste essenze naturali possono fare la differenza. Sia per curare piccoli malanni di stagione, sia per influenzare positivamente l’animo. Con un buon diffusore di oli essenziali è possibile trasformare la propria dimora. E trasformarla in un luogo di benessere, con ambienti salubri e virtuosi.

Vuoi sapere come usare gli oli essenziali in casa? Tecnicamente, basta avere un diffusore per aromaterapia che può essere di diverso tipo. Ad esempio ci sono i modelli elettrici o a batteria, esistono soluzioni dal design innovativo, tecnologico o classico. Senza dimenticare che i diffusori ambientali a ultrasuoni sono i più pratici ed efficaci per la casa.

Profumare gli ambienti

Spesso ci ritroviamo con stanze poco arieggiate, con puzza di sigaretta e particolarmente umide. La colpa non è di chi se ne prende cura, a volte sono le strutture a dare problemi. Però una soluzione a tutto questo c’è, oltre ad arieggiare puoi usare gli oli essenziali.

Vogliamo iniziare questa piccola guida per utilizzare gli oli essenziali in casa con un consiglio chiaro: mai far mancare in casa una boccetta di abete balsamico. Il motivo è semplice.

Oltre a essere utile per nutrire e proteggere la pelle, questo estratto è perfetto per dare salubrità agli ambienti. Soprattutto quelli chiusi e frequentati da persone che fumano.

Proprietà balsamiche e disinfettanti consentono di migliorare sensibilmente la qualità dell’aria in stanze molto affollate, quindi può essere una buona soluzione anche in un ufficio senza ricircolo d’aria. Tutto ricorda il fresco profumo delle foreste conifere.

Sempre perfetto per profumare l’ambiente di casa: l’olio essenziale di Ajowan, con azione antisettica e purificante permette migliorare la tua dimora o gli spazi di lavoro. Il profumo piccante e speziato, avvolgente, di questa essenza è perfetta per chi ha gusti decisi.

Curare raffreddore e tosse

Se vuoi capire come usare gli oli essenziali per la casa devi prendere in considerazione la possibilità di ottenere benefici specifici anche quando c’è qualche problema di salute.

Chiaramente, se la situazione è diversa dal semplice malanno di stagione bisogna sempre chiamare il medico perché queste essenze non sono sostitutive dei medicinali.

Però per un semplice raffreddore si può prendere in considerazione la possibilità di utilizzare l’olio essenziale di eucalipto, un vero toccasana per tutti i problemi relativi a tosse, mal di gola e sinusiti. Si può applicare massaggiando sul petto o assumerlo come aerosol e suffumigi. Però se vuoi sanificare gli spazi di casa c’è sempre la soluzione del diffusore.

Se cerchi un olio essenziale da diffondere in un ambiente e hai sempre problemi tipo raffreddore puoi provare la fragranza di Katrafay. Questa condizione è perfetta per chi ha bisogno di un prodotto antinfiammatorio e decongestionante. Inoltre, ha un profumo di legno buonissimo e ti permette di dare alla tua dimora un tocco di classe difficile da replicare.

Allontanare le zanzare

Inutile dirlo, gli oli essenziali sono perfetti non solo per defenestrare la puzza di sigaretta o per rendere un ambiente salubre. Puoi sfruttare queste soluzioni naturali anche per risolvere un altro problema, tipico dell’estate. Vale a dire la presenza di zanzare in casa.

Spesso ci affidiamo a prodotti chimici quando potremmo utilizzare solo essenze estratte da fiori e piante, diffuse ovviamente con la tecnologia giusta. Quali sono le scelte migliori? In primo luogo citiamo l’olio essenziale di lavanda, perfetto per dare alle stanze non solo un piacevole profumo di fresco ma anche una protezione importante per allontanare gli insetti.

Poi, ecco un classico prodotto che puoi utilizzare per risolvere il problema delle zanzare che tormentano le tue notti: la citronella. L’olio essenziale che viene estratto, infatti, consente di allontanare questi fastidiosi animali che ronzano di notte e di giorno alla ricerca di sangue.

Risollevare l’animo

Perché rinunciare al dolce piacere di diffondere in casa l’olio essenziale di geranio? Questa soluzione è perfetta sia per uso cosmetico, sia per la casa. In quest’ultimo caso, ad esempio, se diffuso negli ambienti puoi sfruttare le sue tante proprietà sull’umore.

Infatti, l’olio essenziale di geranio permette di ritrovare fiducia in se stessi e di facilitare l’interazione, il confronto. Viene spesso consigliato a chi ha bisogno di rilassarsi, alle persone che soffrono di stress e stanchezza mentale. Questo prodotto derivato dalla natura è un vero toccasana per chi vuole trovare armonia grazie a un’essenza piacevole.

Un altro olio essenziale per affrontare le difficoltà dell’animo umano: quello di Elicriso. A cosa serve e come si utilizza questo prodotto? Semplice, basta mettere alcune gocce nel diffusore per l’aromaterapia. I risultati sono noti: nuova fiducia in se stessi, capacità di superare le paure notturne e gli incubi. Insomma, perfetto per ritrovare serenità.

Sembra strano ma tutto questo è altro ancora può essere fatto con questi estratti. Allora, ecco come usare gli oli essenziali in casa. Ora devi solo quello che soddisfa i tuoi gusti.

Trovi tutti questi oli essenziali e molti altri su https://www.aromaterapia.it/