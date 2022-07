Sanremo: rompe la coppa dell'olio ma si allontana senza segnalarlo, scooter scivola e finisce a terra (Foto)

Rompe la coppa dell'olio dell'auto e sparge il liquido lungo strada Gozo Superiore. Poi si allontana senza segnalare il pericolo ed eliminarlo. Uno scooter guidato da una giovane gli scivola sopra e cade, senza, per fortuna, gravi conseguenze.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Sanremo, dove è stata allertata la Polizia Locale che ha prontamente inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti si sono subito attivati per mettere in sicurezza la strada ed hanno fatto intervenire il personale di Amaie Energia che ha provveduto a spargere per centinaia di metri del materiale assorbente.

La strada è rimasta chiusa per alcune decine di minuti in modo da permettere di svolgere in sicurezza le operazioni di bonifica.