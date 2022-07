Incendio a causa del corto circuito ad un frigorifero, questa mattina poco dopo le 8.30 alla Bocciofila di San Bartolomeo al Mare, in via Manzoni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Inizialmente sembrava che l’incendio fosse più grave e che potesse coinvolgere l’intera struttura.

L’intervento prima con alcuni estintori e dei pompieri poi ha ridotto l’allarme. I danni sono abbastanza ingenti e in via di quantificazione. Da capire le cause del rogo.