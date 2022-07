Primo incontro tra Regione e Asl 1 per i progetti Interreg Alcotra con la Francia in tema sanitario

Si è svolta venerdì scorso in Asl 1 una riunione tra il Consigliere regionale Mabel Riolfo (per conto dell’Assessorato allo Sviluppo Economico) e la dirigenza dell’azienda sanitaria sui progetti Interreg Alcotra, i cui bandi partono a breve in tema di sanità.

L’incontro è stato organizzato per capire le intenzioni della Regione alla presenza dei Dottori Predonzani e Serrati, alla presenza del team che sta lavorando all’argomento in Asl, sui progetti della sanità transfrontaliera. Con loro anche l’Ing. Rolandi per la Regione, la Dott.sa Nigi e il Dottor Abbo per la parte francese. Servono infatti progetti comuni, che portino a un potenziamento dell’azienda imperiese, parlandone con i colleghi transalpini, facendo collaborare anche gli ospedali della provincia.

“E’ un progetto ambizioso e di difficile realizzazione – ha detto il Consigliere Riolfo – anche perché sono paesi con diversi modi di rendicontazione, diverse burocrazie e modi di approccio alla sanità. Ma sono uniti dal territorio che permette di usare i fondi Interreg Alcotra, nel prossimo settennato fino al 2027, posticipato dal 2020 per le note vicende del Covid. Vogliamo porre le basi per realizzare progetti concreti come interscambi tra le strutture vicine. I progetti devono ancora essere preparati e, nel corso della riunione abbiamo parlato proprio degli obiettivi che si vogliono percorrere”.

Il bando viene pubblicato il 19 luglio e la partecipazione deve essere proposta entro il 15 dicembre. Servirà una progettualità comune con la Francia e trovare i partner per realizzare gli obiettivi. “Serve lavorarci adesso – termina il Consigliere Riolfo – per poterci far trovare pronti ed è importante che esiste un gruppo di lavoro che si muova per questo. Tra gli obiettivi c’è anche la telemedicina, senza dimenticare la parte sociale, l’energia e la transazione ecologica”.

Quella di venerdì è stata riunione interlocutoria, per preparare la progettualità da presentare nelle sedi competenti e poi partecipare ai bandi.