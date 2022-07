Lettera dei Sindaci al Premier Draghi: Consiglio e Lombardi "Stupisce e amareggia la firma di Biancheri"

"Abbiamo aspettato 24 ore per vedere se vi fosse un ripensamento, ma, non essendoci stato ci preme esprimere il nostro disappunto" : intervengono così il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio, e il capogruppo in consiglio comunale di Sanremo, Luca Lombardi, in merito alla lettera appello dei sindaci al premier Draghi.

"La scusa della lettera dei sindaci 'responsabili' - terminano Consiglio e Lombardi - è la preoccupazione che la crisi di governo metta in pericolo le risorse del Pnrr attese nelle nostre città, a noi appare per l'appunto solo una scusa, ricordiamo che il Pnrr ha regole e scadenze da rispettare ma che se l'Italia andasse al voto, come sarebbe doveroso per darle finalmente un governo legittimato dal voto degli italiani, fino all'insediamento del nuovo governo resterebbe in carica l'attuale, che potrebbe continuare a gestire il Pnrr auspichiamo con meno ritardi di quanto oggi stia accadendo. invitiamo pertanto il sindaco ad aver maggior rispetto per i cittadini di Sanremo che abbiano idee differenti dalle sue, si concentri sull'amministrare al meglio la nostra città e non scenda nella sterile polemica politica".