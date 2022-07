Trent'anni dalla strage di via D'Amelio: a Bordighera la vedova Schifani "Non dimentichiamo mai quanto accaduto" (Foto e Video)

Si è svolta questa sera, in occasione del trentennale della strage di Via D’Amelio, una cerimonia commemorativa organizzata dal coordinamento provinciale di Libera sul tema ‘Da via D’Amelio… semi di legalità e giustizia’.

L’evento, realizzato col patrocinio e la collaborazione del Comune di Bordighera, si è svolto ai Giardini Lowe alla presenza di Maria Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, l’agente ucciso a Capaci il 23 maggio del ‘92 con Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo.

Con lei anche il Prefetto di Imperia Armando Nanei, il Procuratore Capo Alberto Lari, il Questore Giuseppe Felice Peritore, ai quali ha fatto da padrone di casa il Sindaco Vittorio Ingenito. Presente anche la Senatrice bordigotta Donatella Albano, le forze dell’ordine, Sindaci e amministratori locali, il Consigliere regionale del PD Ioculano e Fulvio Fellegara della Cgil.

Maria Rosa Costa ha raccontato per filo e per segno l’ultima giornata del marito, Vito Schifani: “Ricordo gli ultimi istanti di quel pranzo, lo scalpitio delle scarpe dalle scale perché dovevano arrivare puntuali a prendere Falcone. Voglio ricordare tutti i ragazzi della scorta perché non erano solo gli agenti della scorta, ognuno di loro aveva una vita, una famiglia, degli interessi. Avevamo un bimbo piccolo di quattro mesi e prima di andare via lo ha abbracciato, lui lo chiamava Bibi. Il giorno prima di morire gli scattò tantissime foto come se avesse un presentimento. La notizia della sua morte me la diede un nostro amico. Chiamai la Questura e mi dissero che non sapevano nulla, ma di guardare il telegiornale. Quel giorno mio marito aveva fatto tre turni consecutivi e non doveva essere lì. Stava sostituendo un collega. Sono scesa in strada e un poliziotto mi disse che era ferito e si trovava all'ospedale. Nessuno però mi diceva nulla. Quando ho incontrato un suo collega con le lacrime al volto ho capito tutto. Sono andata sola verso l'obitorio e anche là non c'era nessuno. Poi incontrai due carabinieri e non mi fecero entrare. Dopo ore ho visto arrivare il giudice Borsellino, la prima persona che diede l'ultimo saluto a queste persone che erano solo dei resti. Questi ragazzi erano da ricomporre per questo non mi fecero entrare. In quei momenti però sentii l'assenza dello Stato. Adesso lo Stato c'è ma all'epoca no. Il capo della polizia all'epoca arrivò da me e mi diede una busta con dei soldi quale sostegno. Per me fu un'umiliazione, non l'accettai. Il funerale fu straziante. Non solo per l'evento in sè ma anche per quello che è successo con i politici e il lancio delle monetine. Borsellino era un signore: ha pianto con noi i nostri morti. Non dobbiamo mai dimenticare quanto e accaduto agli otto poliziotti della scorta. Questi ragazzi erano consapevoli: senza di loro, senza le scorte il giudice non può uscire. Io sono qui per ricordare non solo gli agenti di scorta morti ma anche i ragazzi di oggi che indossano la divisa. Questi ragazzi vanno trattati per quello che valgono, non solo perché sono poliziotti, ma perché sono prima persone”.

Nel corso della sera non è mancata una ‘tirata d’orecchi’ dal Procuratore Capo di Imperia, Alberto Lari, a chi non denuncia i fenomeni mafiosi e i reati anche nella nostra provincia: “Già lo scorso anno feci un appello, rimasto inascoltato. Si continuano a verificare fatti di cronaca ma nessuno denuncia. E’ un problema che ci portiamo avanti da sempre e non si può pensare che i fatti si scoprano solo con le indagini. Serve la collaborazione dei cittadini”.

Nel corso della serata la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’ ha eseguito alcuni brani facendo riflettere sul valore della memoria che è tale solo se, insieme alla speranza, ci accompagna nel progettare il futuro.