Taggia: propongono musica albanese e vengono derisi e attaccati sui social, la reazione dei titolari del Bar 900 (Foto)

Che i social siano una fucina di ignoranza e insulti spesso gratuiti è un dato di fatto e lo si registra, purtroppo, ogni giorno. Questa volta accade a Taggia, città della nostra provincia storicamente inclusiva e ricca di diverse etnie.

Sabato scorso si è svolta la ‘Festa della Musica’, con buoni riscontri sia nel capoluogo che ad Arma, sul mare. Dopo la serata sono stati pubblicati alcuni messaggi su Facebook, nei quali è stato attaccato il Bar 900, in via Mazzini a Taggia, aperto da 5 anni e gestito da marito e moglie, lui albanese e lei italiana.

Il fatto curioso, anche se ovviamente offensivo, riguarda alcuni messaggi nei quali viene evidenziato proprio il fatto che all’interno del bar è stata proposta musica prevalentemente albanese. E non è la prima volta, come ci ha detto Fabiola Valentini, la titolare: “E’ successo prima del Covid, quando si è presentata nel locale l’Arpal perché in comune era arrivato un esposto sul tipo di musica che proponevamo. Ci è anche stato detto ‘non ci è mai successo che qualcuno protestasse per il tipo di melodia’. Non è stata elevata nessuna multa e siamo andati avanti, rispettando volumi e orari”.

Sabato scorso il Bar 900 ha proposto una serata musicale, ovviamente a prevalenza di melodie albanesi: “Lo facciamo perché abbiamo tanti clienti del paese di mio marito, ma ci sono anche tanti italiani che la apprezzano. In più viene a proporre musica anche un senegalese che vive da 30 anni in Italia e anche lui è stato attaccato perché suonava il ‘bongo’. Sui social mi sono trovata tantissimi commenti – prosegue Fabiola – e dispiace vedere il razzismo che viaggia in questo modo. Anche perché non disturbiamo nessuno e voglio solo far capire che la comunità albanese che vive a Taggia è quasi tutta gente per bene e che lavora. Come per gli italiani ci sarà qualche albanese non corretto, ma nel nostro locale non ci sono persone che commettono reati. Noi vorremmo solo fare il nostro lavoro senza disturbare nessuno e, come prevede la Legge, abbiamo spento la musica a mezzanotte. Posso capire che non piaccia il tipo di musica, ma ridicolizzare le persone e attaccarle in questo modo nel 2023 è veramente assurdo!”.

Fabiola tiene a sottolineare come nel locale, nei 5 anni di apertura, non sia mai successo nulla e che le persone che lo frequentano siano persone per bene, seppur di diverse etnie: “Mi sembra solo che sia un fatto legato all’ignoranza – dice Fabiola – ma leggere certi commenti da veramente fastidio, perché non è giusto attaccare in questo modo chi non crea problemi a nessuno”.

Al Bar 900, come confermatoci da Fabiola, si guarda avanti come la scritta che campeggia da una delle pareti del locale e che dovrebbe essere presa ad esempio: “Noi aperti alle aperte menti”.