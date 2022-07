Ristrutturare salone può essere un'idea assolutamente saggia per chi vuole rinnovare la sua abitazione perché sappiamo che quella è una delle stanze più importanti e può essere anche molto creativa e quindi va trattata nel migliore dei modi attraverso anche degli ottimi consigli che dovranno dare gli esperti.

Infatti si parla di un ambiente che può essere reso più moderno e in più ci si può sbizzarrire nel momento in cui ci si rende conto che ha bisogno di una rinfrescata e quindi si può intervenire su vari punti e facendo raggiunte come per esempio iniziando a lavorare sugli spazi mettendo magari una libreria utilizzabile in vari modi e non sono come posso mettere libri ma anche per mettere i fiori o sculture o anche una TV.

Molto apprezzate sono per esempio le librerie in cartongesso che uniscono praticità ed estetica anche perché c'è la possibilità di mettere dei faretti che possono dare una nuova luce all'ambiente e questo è un bel modo per sfruttare la tecnologia nell'arredamento.

Per quanto riguarda il cartongesso può essere un altro elemento da usare anche per il soffitto perché si potrebbe pensare di creare un controsoffitto in cartongesso mettendo anche dei faretti Led

Secondo gli esperti un altro elemento da aggiungere, che può essere utile per modificare meglio l’aspetto del salone è relativo alle tende: in questo senso ci si può rivolgere a un architetto per interni che magari ha studiato delle soluzioni innovative nuove per dare le tende un aspetto più legato allo Stile del salone.

Cos'altro si può aggiungere quando si ristruttura un salone e cosa può cambiare

Un altro aspetto su cui si può lavorare relativamente al salone è sicuramente il pavimento perché ci sono persone che per esempio hanno scelto il parquet che però col tempo potrebbe essere riempito di graffi e quindi ci sono dei modi anche per ravvivarlo con un budget contenuto attraverso una lamatura che lo renderebbe praticamente nuovo mentre nel caso in cui il pavimento non è vecchio si può pensare di metterci un laminato di sopra perché è una buona soluzione secondo quello che dicono gli esperti del settore. Nel senso che non crea grossi problemi in casa e nemmeno grossi spese in quanto ricordiamo che il laminato ha la capacità di installarsi ad incastro sopra il materiale fonoassorbente e questa è una cosa molto importante perché non comporterà la sostituzione del pavimento sottostante.

Questo ovviamente sono solo alcune informazioni generiche che non pretendono di dare soluzioni uguali per tutte le persone perché ognuno deve regolarsi in base alle sue esigenze e in basso per tutto il budget che ha a disposizione: quest'ultimo elemento è molto importante per capire su cosa concentrarsi.

In tal senso può servire andare a parlare con un progettista iscritto all'albo che può essere un architetto o un geometra che può dare dei consigli e questa è una cosa è veramente molto valida soprattutto per chi è alla prima esperienza sotto questo punto di vista e potrebbe sentirsi Un po' smarrito e disorientato E questo sarebbe una cosa assolutamente comprensibile