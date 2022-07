La Banda Musicale Borghetto S. Nicolò, città di Bordighera, ospite della città gemellata di Neckarsulm

La Banda Musicale Borghetto S. Nicolò, città di Bordighera si recherà, dal 22 al 24 luglio presso la città di Neckarsulm (Germania).



"Le due città sono gemellate dal 1963 - si spiega nel comunicato - grazie al sogno europeista dell’illustre sindaco Sen. Raul Zaccari e del dott. Hoffman per la città Neckarsulm. Le due bande si sono incontrate a Bordighera nell’ottobre del 2019 dove si sono esibite insieme al Palazzo del Parco. Quest’anno, i ruoli saranno invertiti e lo stesso concerto si terrà nella cittadina tedesca, sabato 23 luglio, alle 17:30 presso la Marktplatz di Neckarsulm. Sarà un’occasione per ritrovare unite due comunità legate da una storia di quasi 60 anni. Durante il concerto i due gruppi eseguiranno parte del loro repertorio e intoneranno insieme la celebre canzone di Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu e Tage wie diese, una canzone del gruppo tedesco Die Totem Hosen, che tradotto significa 'giorni come questo'. L’augurio è che giornate in cui l’unione di culture e tradizioni nel nome della musica possano essere sempre più frequenti. La banda parteciperà con una trentina di musicisti, oltre la metà under 20. Segno di grande positività per il futuro per il gruppo bordigotto".