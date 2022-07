A Villanova d'Albenga tutto pronto per il 'Jova Beach Party 2022': in molti andranno anche dalla nostra provincia

"Malgrado le incertezze, Lorenzo voleva venire ad Albenga, anche se non saremo in spiaggia. È l’unica eccezione e Lorenzo ha spinto per farlo qui il suo concerto. Ci saranno ospiti e una sorpresa che nessuno si aspetta". Così Maurizio Salvadori, agente di Lorenzo Jovanotti, che questa mattina era presente alla presentazione sul piano di viabilità e sicurezza per il "Jova Beach Party 2022" in programma questo weekend, domenica 17 luglio, all'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga. All'incontro hanno preso parte Pietro Balestra e Riccardo Tomatis, rispettivamente sindaci di Villanova d'Albenga e Albenga, nonché le polizie locali dei due comuni savonesi . Il commissario Roberto Barbieri ha illustrato il piano viabilità.

"Un grande risultato dopo la delusione di tre anni fa - commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Ringrazio la Trident Music per non aver abbandonato la nostra città. C'è stata la volontà da parte di tutti di recuperare quella data. Ci siamo resi conto che Albenga non aveva spazi adatti per ospitare un evento del genere, cosi abbiamo trovato nel comune di Villanova una sponda davvero efficace. Gli ultimi sopralluoghi si terranno domenica mattina, ma oramai ci siamo. Il palco sta crescendo a vista d'occhio. Si tratta dell'evento più grande che la Liguria abbia mai organizzato".

"Questo sogno è nato nel 2018, grazie all'allora sindaco Giorgio Cangiano che, dopo aver ricevuto il finanziamento per il polo scolastico al posto della ex caserma Turinetto, aveva scritto una lettera per chiedere a Jovanotti di venire a fare un concerto nel presidio dove aveva fatto il militare. Da li è partito tutto, con l'inserimento di Albenga l'anno dopo nel tour del Jova Beach Party", spiega Tomatis.

"Abbiamo lavorato bene e tanto. All'inizio ero un po' scettico, ma ci abbiamo sempre creduto - aggiunge il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra - Il sindaco di Albenga è stato sempre disponibile e molto attivo, noi in passato avevamo già organizzato alcuni eventi, ma mai di questa portata e cosi importanti. La sinergia tra i due comuni ha funzionato. Il piano relativo alla viabilità è stato studiato accuratamente per garantire l'evento nella massima sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il deflusso, un aspetto assai delicato".

Sotto il 'Piano Mobilità e Viabilità' e dei Parcheggi

- nel comune di Villanova sono previsti 2500 stalli posizionati all'interno del sedime aeroportuale più altri 400 nelle aree della Piaggio Aerospace;

- nel comune di Albenga sono previsti 1500 parcheggi distribuiti in particolare tra Regione Cavallo – Ospedale – tetto Ipercoop – Self – Parcheggio Autostrada – Mercatò;

- sono previsti 1550 parcheggi moto al di fuori della città di Villanova per circa 1550 posti;

- sono previsti 1000 posti per le biciclette nelle aree accanto al cimitero di Villanova.

Bus navetta

- Saranno presenti 20 autobus (n.16 con capienza 100 persone – n.4 con capienza 150 persone) che seguiranno un percorso ad anello che dalle ore 12.00 trasporteranno le persone verso l’area evento.

- Percorso anello (sia in carico sia a fine concerto): Albenga reg. Cavallo - viale Martiri della Foce - transito presso il casello autostradale - Albenga loc. polo 90 - Aurelia Bis - loc. Coasco - Villanova d'Albenga - Lusignano - Albenga reg. Cavallo. Il tempo di percorrenza stimato, in assenza di traffico: circa 30 minuti

- Fermate: Albenga viale Martiri della Foce (nei pressi della rotatoria di reg. Cavallo) - Ipercoop - Self - casello autostradale - Mercatò.

- Inizio servizio navette ore 12.00 con frequenza ogni 10 minuti (dalle 17.00 ogni 5 minuti).

- Per chi arriva in treno: gli utenti si recheranno su via Martiri della Foce in prossimità delle rotatoria di Regione Cavallo dove potranno usufruire dei Bus navetta.

- Percorso a piedi per raggiungere l'area di concerto: per poter accedere all’area di concerto sarà necessario percorrere un tratto di strada interdetto alla circolazione.

- Per chi arriva in moto è previsto un parcheggio fuori dal centro abitato nei pressi della zona industriale. Si potrà accedere ai parcheggi tramite segnalato sulla SS.453.

- Per chi arriva in bicicletta è previsto invece un parcheggio nei pressi del cimitero. Nella zona nei pressi dell’area evento le persone dovranno trasportare a piedi le biciclette utilizzeranno i percorsi pedonali.

Deflusso fine concerto

- Zona di parcheggio situata all'interno dell'Area aeroportuale. A fine concerto i partecipanti con auto all'interno della zona aeroportuale potranno abbandonare immediatamente la zona imboccando la SP 453, sia in direzione Occidentale ovvero seguendo la direttrice Pieve di Teco - Ormea - Torino e Pieve di Teco - Imperia, che in direzione Levante verso il casello autostradale.

- Piazzale Piaggio Aerospace. I partecipanti con auto in tali aree potranno liberare i parcheggi solamente al termine del deflusso pedonale, imboccando la rotatoria dell'aeroporto in direzione svincolo della Aurelia bis (Direzione sud).

- Parcheggio moto su zona industriale. I partecipanti con moto potranno abbandonare la zona immediatamente attraverso il varco di uscita all'intersezione con la S.S. 453.

- Bus granturismo/organizzati. I partecipanti arrivati con Bus turistici si incarrozzerano presso lo svincolo dell'Aurelia bis, a poca distanza dal luogo del concerto.

- Zone di parcheggio situate nel Comune di Albenga - utenti di FS - bus di linea. Tali persone a fine concerto si dirigeranno a piedi nella piastra di interscambio situata sulla SP 6 a nord della rotatoria nei pressi del palazzo del Comune di Villanova ove procederanno vs. destinazione con Bus shuttle;

- Saranno presenti cancelli di filtraggio per regolare l’accesso alle aree parcheggio riservate per chi è in possesso di biglietto park e per i residenti.

- Ad Albenga non vi saranno chiusure di strade.

Viabilità nel comune di Villanova d’Albenga

- Il sindaco Pietro Balestra ha firmato due ordinanze per chiudere alcune strade e con il comandante della Polizia Locale di Villanova d'Albenga Vincenzo Pellitteri ha predisposto una viabilità alternativa che permetta ai residenti di muoversi limitando i disagi:

- senso unico direzione Ortovero - Villanova d'Albenga di via Tenaighe, dalle ore 12:00 del 17.07.2022, alle ore 21:30 del giorno 17.07.2022, per il tratto di competenza;

- senso unico di via Tenaighe, direzione Villanova d'Albenga - Ortovero, dalle ore 21:30 del 17.07.2022 a cessate esigenze, per il tratto di competenza;

- chiusura al traffico di tutti i veicoli dalle ore 12:00 fino alle 21:00 su via Martiri fino ad incrocio S.S. 453, via Roma da incrocio S.P. 6 Km 6+000 a incrocio rotatoria viale Generale Disegna (zona rossa), fatta eccezione per il solo transito degli aventi diritto, e per i bus navette: dalle ore 21:00 a cessate esigenze, chiusura totale al traffico;

- chiusura totale al traffico Strada per Ligo, tra l'incrocio con la S.P. 6 e incrocio con via Tenaighe, dalle ore 12:00 alle ore 20:00, eccetto aventi diritto; dalle 20:00 a fino ad ultimate esigenze, chiusura totale. Strada Alternativa S.P. 55, imbocco S.P. 6 direzione Garlenda-Casanova Lerrone-Marmoreo-Ligo e viceversa.

- su via Paganini senso unico direzione S.S. 453-via dell'Industria dalle ore 12:00 del 17.07.2022 alle ore 21:00 del giorno 17.07.2022; dalle ore 21:30 a cessate esigenze senso unico direzioni via dell'Industria-S.S. 453;

- chiusura totale al traffico Viale Generale Disegna dalle ore 12:00 del giorno 17.07.2022 a cessate esigenze, eccetto veicoli autorizzati e veicoli diretti al parcheggio riservato area Piaggio; i pedoni dovranno rispettare i percorsi loro dedicati e/o indicati dagli addetti ai lavori.

Divieti e prescrizioni nel comune di Villanova d'Albenga:

- divieto di sosta con rimozione su tutta via Tenaighe, nel tratto di competenza;

- divieto di sosta con rimozione su via Martiri da rotonda Comune a via Roma rotonda incrocio con viale Generale Disegna;

- divieto di sosta con rimozione parcheggi zona PEEP (piazzetta fianco distributore IP)

- divieto di sosta con rimozione via del Commercio e via dell'Industria, escluso motoveicoli e motocicli partecipanti all'evento;

- divieto di sosta con rimozione via Paganini;

- divieto di sosta con rimozione zona parcheggio prospicente cimitero, eccetto biciclette partecipanti all'evento;

- divieto di sosta con rimozione area parcheggio Piaggio lndustries, eccetto autorizzati muniti dl biglietto per accedere alla manifestazione;

- divieto di sosta con rimozione via Martiri, da incrocio S.S. n. 453 a incrocio con S.P. n. 6, Km 6 +000;

- divieto di sosta con rimozione via Strada per Ligo. dall'intersezione con la S.P. n. 6 all'incrocio con via Tenaighe;

- divieto di sosta con rimozione viale Generale Disegna in entrambi i sensi di marcia;

- divieto di sosta con rimozione parcheggi antistanti la ditta Basso;

- divieto di sosta con rimozione sulla S.P. n. 6 da Km 6+000 al Km 5+500.