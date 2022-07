Sanremo: una vita da geometra, l'ordine della provincia di Imperia consegna le benemerenze ai professionisti

Si è svolta oggi presso la sede dell’Istituto Internazionale di diritto Umanitario, nella splendida cornice dei giardini di Villa Ormond, la cerimonia della consegna delle medaglie d’oro e d’argento ai geometri che hanno raggiunto i 30 ed i 40 anni di iscrizione all’Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Imperia alla quale ha partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale della categoria, geom. Maurizio Savoncelli che, insieme al Presidente Provinciale, geom. Marco Filippi, ha consegnato i riconoscimenti ai colleghi intervenuti.



Un riconoscimento speciale è stato consegnato al geom. Roberto Lombardi per i suoi 50 anni di carriera professionale certificati inoltre con l’iscrizione all’Albo d’Onore del Collegio Provinciale di Imperia. Sono stati premiati con la medaglia d’oro per i 40 anni di professione i geometri:Giovanni Badano, Claudio Bico, Vincenzo Camellino, Marco Filippi, Agostino Gandalino, Felice Antonio Marini, Massimo Perego, Antonino Perrone e Marco Richermo.



Hanno ricevuto la medaglia d’argento per i 30 di professione i geometri:Sandro Arena, Massimo Cataldi, Germano Cavazzana, Marinella Dellana, Mauro Fantino, Carlo Folco, Alfio Gazzano, Mauro Lanteri, Dino Peirano, Marco Peirano, Cesare Prette, Daniele Ranise, Remigio Rondelli, Riccardo Semeria, Antonello Terrusso, Andreina Tonelli, Silvio Tortello, Vecchio Lorenzo.