Sanremo: successo per il concerto degli allievi della scuola Progetto Arte a sostegno dell'associazione Oasi Angeli di Pace (foto)

Sabato scorso. dalle 17 alle 19. la Solidarietà si è fermata a Sanremo, precisamente in Piazza Colombo dove gli allievi della scuola Progetto Arte di Raffaella Ferretti si sono esibiti come ‘artisti di strada’ per sostenere l'operato dell'associazione Oasi Angeli di Pace OdV e la Fundacion Oasis de Amor y Paz, due progetti di don Rito Alvarez.



“Varie le espressioni musicali proposte – spiegano dall’Associazione Oasi Angeli di Pace - che hanno spaziato dalla musica classica con brani per pianoforte, chitarra classica e violino, alla musica pop con un medley di successi italiani suonati dal vivo dai ragazzi con chitarre, tastiera e percussioni e con la maestra Raffaella che con la sua voce ha coinvolto e fatto cantare tutta la piazza, non si sono fatti mancare nulla e così anche la batteria ha fatto sentire la sua voce su di un pezzo di Tina Turner. La sessione canto ha portato su questo palco molto particolare anche due bravissime cantanti che si sono esibite con disinvoltura distinguendosi sia come bravura nella tecnica di canto ma anche come padronanza del palco, e per ultima espressione musicale, ultima solo per esigenze di organizzazione, si è esibita la Corale Santa Cecilia della parrocchia del Borgo, corale diretta dalla maestra Raffaella, con due canti di musica religiosa, dove si sono uniti a loro alcuni elementi del coro Angeli di Pace e anche in questo caso la musica era dal vivo.



A noi dell' associazione Oasi di Pace non resta che ringraziare la nostra associata Raffaella e tutti i suoi allievi per averci voluto al loro fianco e averci dato la possibilità di avere un banchetto dimostrativo dove alcuni nostri volontari erano presenti per spiegare tutte le nostre attività in Italia ed in Colombia. La cosa che più ci ha colpito è il messaggio che Raffaella vuole dare ai suoi allievi, e lo da con l'esempio, quello della solidarietà, quello di non andare oltre, quello di farsi prossimo ai prossimi, quello di aiutare chi è nel bisogno, chi è meno fortunato e dobbiamo dire che la risposta a questo messaggio è stata molto positiva da parte di tutti i ragazzi e ragazze che hanno partecipato.



Vogliamo ringraziare a nome nostro e della maestra Raffaella Ferretti : Il Comune di Sanremo, la vicesindaco sig.ra Costanza Pireri, il comando dei Vigili Urbani di Sanremo, la ditta Sanremo Fiorita per averci aiutato con piante e fiori ad abbellire il nostro palco occasionale. Grazie anche a chi con le offerte ha contribuito al sostegno delle nostre attività. Noi lavoriamo per la pace...e tu?”.