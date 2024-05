Ventimiglia: domani incontro pubblico su ‘Voci della legalità – Immagini e testimonianze dai beni confiscati alle mafie’

La Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia organizza un incontro pubblico dal titolo ‘Voci della legalità – Immagini e testimonianze dai beni confiscati alle mafie’ che si terrà domani pomeriggio alle 15,30 presso la Sala del Dopolavoro Ferroviario (1° piano). L’iniziativa si svolge in collaborazione con Libera Imperia e Spes di Ventimiglia.

A conclusione del campo di impegno e formazione E!State Liberi! nei beni confiscati alle mafie in Calabria presso la Cooperativa Terre Joniche – Libera Terra a Isola Capo Rizzuto, alcuni partecipanti al campo testimoniano il significato di quell’intenso viaggio nella realtà calabrese. L’esperienza del campo è stata arricchita dalle testimonianze di familiari di vittime innocenti e di persone che si sono opposte ai soprusi delle mafie: tra gli incontri quello con un’ex sindaca, entrata nel mirino della ‘ndrangheta per aver sostenuto la confisca dei beni; con un imprenditore che si è rifiutato di pagare il pizzo, oggi sotto scorta; con i genitori di due giovani vittime innocenti. Particolarmente coinvolgente, anche quello con l’associazione Sabir di Crotone che ha sostenuto i migranti vittime del naufragio di Cutro a febbraio 2023.

La partecipazione di Annunziata Venturelli, della Segreteria provinciale di Libera Imperia, e di Matteo Lupi, Presidente di Spes di Ventimiglia, offre l’occasione per riflettere sulla presenza delle mafie nella nostra regione e sulla destinazione del bene recentemente confiscato a Bordighera e assegnato provvisoriamente a Spes e a Caritas Intemelia, in collaborazione con Libera. A conclusione dell’incontro, sarà possibile degustare alcuni prodotti Libera Terra. Anche quest’anno Coop Liguria offre ai Soci l’opportunità di partecipare a un campo di formazione e di impegno presso una delle cooperative di Libera Terra che gestiscono i beni confiscati alle mafie;il bando e la domanda di adesione per presentare, entro il 31 maggio, la propria candidatura sonodisponibili al Punto Soci e sui siti liguria.coop.it; coopseitu.it.