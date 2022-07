Diano Marina di nuovo senz’acqua: ‘Diano domani’ “Sindaco senza vergogna in passerella a Genova mentre la città soffre un’angoscia senza fine”

“Non può nemmeno considerarsi una coincidenza l’odierna trasferta genovese del Sindaco Za e del suo fido Assessore Spandre proprio nel giorno dell’ennesima interruzione dell’approvvigionamento idrico a Diano Marina, perché la rottura della tubazione in via Capocaccia risale a qualche giorno fa ed i lavori, interrotti nel fine settimana, sono ripresi stamani”.

Interviene in questo modo ‘Diano Domani’ con i Consiglieri di opposizione Parrella e Cavalleri, che proseguono “C’è stata dunque la precisa volontà di lasciare la città allo sbando in piena stagione estiva per recarsi a presentare le ‘Notti Bianche della Liguria’, progetto della Regione, che vedrà il prossimo 25 luglio l’esibizione di Malika Ayane a Diano Marina. Non siamo contrari a questo tipo di eventi, sia chiaro, siamo anzi convinti che anche attraverso manifestazioni turistiche di livello (questa è organizzata dalla Regione) l’offerta turistica possa impreziosirsi, ma riteniamo scandaloso che si possa, nella giornata di oggi, pubblicizzare sui social anche istituzionali del Comune ed attraverso note stampa, soltanto questo evento e non dire nulla sulla vera e propria emergenza del nostro territorio, ed in particolare della nostra città”.

“Da ore le attività commerciali, i pubblici esercizi, le strutture ricettive (proprio nel pieno del servizio di pranzo) e le abitazioni di gran parte di Diano Marina sono completamente all’asciutto e, da Palazzo, non si è nemmeno pensato di comunicare per tempo il disagio, preoccupandosi solo di partecipare alla presentazione della citata manifestazione turistica organizzata in Regione. Un Sindaco che sentisse la responsabilità del proprio incarico, che avesse una personalità ed una ‘statura’ consona al ruolo che ricopre, oggi sarebbe andato a Genova, proprio in Regione, al limite per battere i pugni sul tavolo e urlare tutta l’esasperazione di una città che non può più nemmeno aspettare un secondo a trovare una soluzione ad un problema immenso, ed inconcepibile per il 2022. E invece, come se nulla fosse, come se i cittadini ed il tessuto produttivo della città dovessero, loro, imparare ad abituarsi a questa vergogna, nemmeno una parola, un video di avviso, un comunicato stampa, un accenno sull’ennesima pagina nera dell’acquedotto dianese!”

“Una città disastrata da manutenzioni inesistenti – proseguono - sommersa dai rifiuti e dai miasmi di fogna e costantemente alle prese con l’emergenza idrica, amministrata da un Sindaco impalpabile, assolutamente non all’altezza e da una banda di ‘dilettanti allo sbaraglio’ inadeguati a gestire qualsiasi problematica. Che troverete sicuramente tutti schierati nella prima fila al concerto di Malika Ayane. Che vergogna!”