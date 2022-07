Sanremo: torna anche quest'anno 'The Look of the year', l'appuntamento dal 17 al 24 ottobre

Torna anche quest’anno, dal 17 al 24 ottobre prossimi a Sanremo, la manifestazione ‘The Look of The Year’. La manifestazione prevede l’ospitalità nelle strutture ricettive alberghiere cittadine nel periodo di bassa stagione di circa cinquecento persone tra modelle, agenzie di moda, stampa, ospiti e televisioni. Sanremo sarà pubblicizzata sui canali social dell’evento, riviste di moda specializzate, testate giornalistiche e carta stampata. La Giunta ha approvato un finanziamento da 5.000 euro alla Eventsworld di Milano che si occuperà dell’organizzazione.

Il finanziamento fa parte dell’approvazione di una serie di altro, per un totale di 31.470 euro decisi dall’Amministrazione. Altri 15mila euro andranno alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (finanziamento con l’imposta di soggiorno) per il programma a tema l’intrattenimento della clientela alberghiera nella stagione estiva.

Altri 4.000 euro per organizzare la ‘Giornata di Amicizia italo-francese’, con la stampa di cartoline ricordo e coccarde che le attività commerciali omaggeranno ai francesi presenti in città nel ponte della Festa nazionale del 14 luglio. Su proposta di Confesercenti.

Prevista anche una spesa di 500 euro per la brandizzazione dell’Infopoint di via Matteotti e di 4.000 per la realizzazione di un’indagine fotografica sul territorio comunale e di immagini digitali e stampe destinate al Comune da utilizzare a fini di promozione culturali e rappresentanti la città dal punto di vista turistico (le grandi ville, gli alberghi, le stazioni balneari), storico, la floricoltura.