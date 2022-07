Riva Ligure: questa sera va in scena la commedia teatrale dal titolo 'Terremoto sui tacchi'

Questa sera a Riva Ligure alle 21.15 in Piazza Matteotti il calendario eventi organizzato dall'assessorato al turismo e manifestazioni propone una commedia teatrale dal titolo 'Terremoto sui tacchi'. In scena una esilarante commedia romantica scritta da Giorgia Brusco e diretta da Gino Brusco, con Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco.



In un ufficio vendite di un’importante e nota azienda, la tranquilla vita di Quinto (Eugenio Ripepi), impiegato modello vagamente ipocondriaco, viene sconvolta dall’arrivo di Bernie (Giorgia Brusco), al secolo Bernadette Robioli, avvenente e focosa ragazza, amante del direttore del personale. Le abitudini di Bernie investono e travolgono la quotidianità di Quinto in balia dell’esuberante collega. Bernie, che ama essere ammirata e desiderata, trova terreno poco fertile nel nuovo collega, la cui vita ruota esclusivamente attorno al lavoro e alle sue manie e cerca in ogni modo di farsi benvolere.



Una commedia 'rosa' dove tenerezza e divertimento si intrecciano in una girandola di battute fino al colpo di scena finale.