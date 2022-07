Sanremo: passaggio di consegne per il Club Inner Wheel, il saluto della presidente uscente

Anne Lieussanes Tasco è la nuova presidente del Club Inner Wheel di Sanremo. Il passaggio di consegne è avvenuto a inizio luglio nella cornice di Villa Sylva a Sanremo alla presenza della presidente uscente Anna Maria Jeraci Bio Fragomeni che ha esposto un bilancio estremamente positivo circa lo svolgimento dell’anno sociale: "...ispirate dal motto “insieme noi possiamo”, il legame di amicizia che ci contraddistingue si è tradotto in un’azione mirata verso il sociale e i più deboli" - ha ricordato.

La serata si è svolta alla presenza delle rappresentanti del Club di Nizza Danielle Venturini (Presidente), Aliette Plante-Longchamp (Iso) e Greta Vanderstichelen (Iso distretto 73), dei presidenti del Rotary Club Sanremo, Luigi Fracas e del Sanremo Hambury, Giovanni Agosta.

"Si è operato nell’ambito della salute, dell’educazione, delle opportunità e consapevolezza di sé. - ha ricordato ancora la presidente uscente - Sono stati portati a termine con successo interventi contro il disagio giovanile ed il bullismo, a tutela del territorio e la pulizia dell’ambiente, a supporto della salute e delle persone più fragili, a sostegno dei sogni dei più giovani. Sono stati realizzati numerosi service con i quali è stato possibile concretizzare i progetti del Club, come il concerto di fortepiano a favore del “Centro aiuto alla vita”, la conferenza sui fiori eduli con cena Natalizia a tema nella suggestiva Villa Belrespiro, l’acquisto delle Acqueforti realizzate dall’Accademia delle belle arti di Sanremo e la piantumazione di due roseti presso Villa Nobel a Sanremo".

Dopo aver ringraziato tutto il suo gruppo di lavoro e di amiche, la cerimonia di consegna del collare alla nuova Presidente. Anne Lieussanes Tasco ha detto di essere grata per la fiducia riposta in lei, e di iniziare con soddisfazione e orgoglio, il suo percorso alla guida del Club.

"Ricordando la tenera età del Club rinnova l’invito alla collaborazione per costruire un percorso di solidarietà e amicizia. Le proposte per il nuovo anno vertono sull’aiuto, dove ve ne sia necessità, con speciale attenzione rivolta alle donne e all’ambiente ed uno sguardo particolare ai giovani e la scuola. Verranno altresì consolidati i rapporti tra club, ed in particolare si cr eerà un club contatto con l e nostre amiche di Nizza che abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera" - rimarcano dal Club Inner Wheel di Sanremo.