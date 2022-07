Imperia, garantiti i servizi scolastici accessori per il 2022/2023. Assessore Volpe: “Sforzo economico e organizzativo del Comune per venire incontro alle famiglie”

Il prossimo anno scolastico a Imperia saranno garantiti i servizi scolastici accessori. È questo il risultato del lavoro portato avanti negli ultimi mesi dall'Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato ai Servizi ed alle Attività Educative, per superare le criticità che si erano create con la riorganizzazione degli orari a seguito dall'emergenza sanitaria.

Il Comune di Imperia garantirà i servizi scolastici del pranzo assistito, del dopo-scuola e dopo-scuola breve, oltre del pedibus, con spese per il personale aggiuntivo e servizi a carico dell’Amministrazione Comunale.

A partire da domani, venerdì 8 luglio 2022, saranno pubblicati gli avvisi pubblici per richiedere da parte delle famiglie interessate i servizi scolastici accessori. Gli uffici sono comunque a disposizione per eventuali informazioni.

“Con il sindaco Scajola abbiamo condiviso la necessità di fare il massimo per garantire l’avvio dei servizi scolastici accessori, che vanno dal pranzo assistito, al dopo scuola, al dopo scuola breve. Daremo anche maggiore impulso all’utilizzo del Pedibus, avviato con successo in questi due anni in alcuni plessi scolastici con l’aiuto dei Nonni Civici. Con questo atto l'Amministrazione Comunale si è fatta carico di un importante sforzo economico e organizzativo, che va nella direzione di assicurare i servizi alle famiglie. Alcuni Comprensivi scolastici cittadini hanno deciso, in autonomia, per l’anno scolastico 2022/2023, di riconfermare l'orario scolastico Covid che non comprende i rientri pomeridiani. Ben consapevoli che questa decisione avrebbe riproposto le difficoltà affrontate in questi due anni di emergenza sanitaria, l'Amministrazione ha quindi deciso di aumentare il proprio impegno per venire incontro alle esigenze delle famiglie”, commenta l'assessore Luca Volpe.