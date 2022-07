San Bartolomeo al Mare: prosegue il M&T Festival, oggi The Mons e domani Noreda Graves

Terzo appuntamento questa sera (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30) con il M&T Festival 2022.

Sul palco i The Mons, gruppo musicale che ha recentemente partecipato a The Band, nuovo format Rai condotto da Carlo Conti. Il primo album del gruppo è uscito nel 2019 ed è stato battezzato Non può piovere per sempre. Tutti gli spettacoli del M&T Festival sono ad ingresso libero.

Gli altri spettacoli:

- Giovedì 7: Noreda Graves "Introducing Noreda" LIVE TOUR

- Venerdì 8: "Sono nato delicato" (dal cabaret a James Taylor), di Nosei Alinghieri, con Andrea Maddalone

- Sabato 9: Nico Morelli UnFOLKettable two

Tutti i giorni alle 10.30 Drumcircle in spiaggia