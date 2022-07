In sella sulle alture del Ponente: domenica la prima edizione del Bike Tour Riviera dei Fiori (Video)

Sabato e domenica Sanremo sarà protagonista di un grande weekend dedicato alla bicicletta e all'outdoor.

Dopo la Transalp Limone-Sanremo del 9 luglio, con organizzazione Sanremo On e Limone On, domenica 10 luglio arriva infatti in calendario anche il primo “Bike Tour Riviera dei Fiori”.

“L'iniziativa - spiegano l'assessore allo sport Giuseppe Faraldi e il consigliere comunale Mario Robaldo che ha curato il progetto - nasce con l'obiettivo di organizzare una due giorni dedicata, dal momento che tanti appassionati saranno in città sin da sabato, quando si terrà la bellissima traversata Limone-Sanremo sulla Via del Sale. L'idea quindi di Comune di Sanremo, Sanremo On e Sanremo Outdoor è quella di creare un evento domenicale per portare i tanti cicloamatori presenti alla scoperta degli splendidi tracciati dell'entroterra con la prima edizione del Bike Tour Riviera dei Fiori”.

L'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino dichiara: “Iniziative come questa, alla quale parteciperò anche io, permetteranno ai tanti cicloamatori che arriveranno nella nostra Riviera di percorrere le bellissime strade del nostro entroterra in un percorso che toccherà Sanremo, Ospedaletti, Perinaldo, Bajardo e Ceriana. Dopo la Transalp Limone-Sanremo gli appassionati e i cicloturisti, avranno modo di apprezzare i nostri meravigliosi paesaggi, gustare le nostre eccellenze enogastronomiche e godere dell'ospitalità delle nostre splendide strutture ricettive che stanno lavorando ad una grande stagione turistica”.

L'evento, organizzato da Sanremo Bike School di Fabio Carota, vuole avvicinare chiunque abbia voglia di godersi una bella giornata all'aria aperta, in compagnia, lungo i tracciati del nostro entroterra, in un percorso che si snoda tra Sanremo, Ospedaletti, Perinaldo, Bajardo, Ceriana.

Il tragitto è indicato sia alle e-bike che alle mtb muscolari ma in quest'ultimo caso è consigliabile una buona preparazione fisica.

La partenza avverrà da Pian di Nave per giungere sino ad Ospedaletti percorrendo la ciclabile. Salendo sul circuito, il percorso si dividerà in due: una parte interesserà l'asfalto passando da Coldirodi (per i meno esperti) e l'altra la tagliafuoco che sale fino alla curva panoramica del Marzocco.

Alla curva ci sarà un primo riordino e poi tutti insieme si salirà verso la galleria di Perinaldo e da lì sulla variante fino a Bajardo dove, per gli iscritti, sarà prevista una tappa culinaria a base di salsiccia di Ceriana e una buona birra.

Dopo pranzo, si scenderà verso Ceriana per gustare un gelato rinfrescante; poi si potrà scegliere se scendere sulla strada asfaltata di Poggio e fare ritorno a Pian di Nave o salire a Beuzi, sulla strada di Pamparà, e da lì scendere verso Bussana e poi al punto di rientro.

Il costo dell'evento è di 20 euro per chi farà solo il tour del 10 luglio mentre rientrerà nel costo dell'iscrizione della Transalp Limone-Sanremo per chi vorrà provare entrambe le esperienze.

Ci si potrà iscrivere sino al mattino dell'evento, domenica 10 luglio, dalle ore 8 nella sede della partenza a Pian di Nave (la partenza è prevista per le 9 al massimo).

Ai primi 50 iscritti, una maglietta celebrativa dell'evento.

Per info: biketour@sanremooutdoor.it; 3404683466

Preiscrizione: https://sanremooutdoor.it/iscrizione-biketour/

Transalp: https://limone-on.com/transalp-experience-2022/

Le interviste