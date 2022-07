Un 37enne di origini tunisine è stato arrestato alla stazione dei bus di Ventimiglia, dopo aver accoltellato nella notte la compagna a Brescia, al termine di una lite.

L’uomo era fuggito e avrebbe tentato di superare il confine per poi probabilmente arrivare in Nord Africa, attraverso Francia prima e Spagna poi.

Secondo le indagini dei Carabinieri bresciani, il 37enne ha accoltellato la convivente, una 45enne italiana, ed è fuggito. Per fortuna la donna non è in pericolo di vita.