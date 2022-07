Da domani nuovi disagi in tutto il Golfo dianese per una riparazione alla condotta del ‘Roya 1’

Nuovo impellente intervento di riparazione della condotta adduttrice ‘Roya 1’ per una rottura manifestatasi nel comune di Imperia in via Angiolo Silvio Novaro in corrispondenza dello stabilimento balneare Papeete Beach.

La conferma arriva da Rivieracqua: “Considerata la notevole entità della rottura, i lavori inizieranno, in urgenza, domani, martedì 5 luglio, e si protrarranno sino all'indomani. Potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete con conseguenti cali di pressione od interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalle 10 della giornata di mercoledì sino ad ultimazione dei lavori prevista entro le 20.30 dello stesso giorno.

“Al ripristino delle condizioni normali di erogazione – aggiungono da Rivieracqua -, si potranno verificare fenomeni di diffusa opalescenza della fornitura idrica che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua”.