Coronavirus: oggi numeri in ribasso per il calo del lunedì dei tamponi, ma rimane alto il tasso di positività

Come ogni lunedì cala il numero dei tamponi e conseguentemente quello dei nuovi contagi da Covid-19. Quest’oggi in Liguria sono 688 i nuovi casi, dei quali 46 in provincia di Imperia, 138 in quella di Savona, 375 a Genova e 129 a La Spezia.

In regione Liguria sono stati effettuati 2.719 tamponi, dei quali 383 molecolari e 2.336 antigenici, per un tasso di positività sempre molto elevato, al 25,3%.

In Asl 1 Imperiese i ricoverati sono 26, uno in meno di ieri, e nessuno è in terapia intensiva. Su base regionale si contano 272 ricoverati, 22 in più di ieri, dei quali 7 (+1) in terapia intensiva (stabile).

Oggi si registra un morto, una donna di 84 anni ad Albenga. I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 17.478, 607 più di ieri.

Sotto il bollettino completo