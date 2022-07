Bordighera: deiezioni nella zona del costruendo bagno automatizzato alla stazione, interviene Ramoino (Foto)

“Improvvisamente comparso, dopo una mia interrogazione al Consiglio comunale, il cantiere per la collocazione del nuovo manufatto igienico automatizzato in piazza della stazione a Bordighera, ha cominciato a distinguersi già in fase di realizzazione. Il cantiere per collocare i nuovi bagni è apparso stamattina già occupato da una copiosa quantità di materiale organico di scarico, ben visibile a chi lo osserva, e ovviamente con un odore non esattamente di fiori e mare”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale del Gruppo Misto di Bordighera, Giovanni Ramoino, in relazione a quanto sta avvenendo nella zona della stazione ferroviaria e ben visibile agli occhi di residenti e turisti.

“Molti cittadini mi hanno fermato per segnalarmi l'accaduto – prosegue Ramoino - indignati per quanto successo, proprio a lato del ‘green point’ cittadino. Lo scarico, probabilmente proveniente dalla fogna dei vicini palazzi, ha liberato nel buco a cielo aperto, attrezzato per accogliere il nuovo manufatto, una copiosa quantità di materiale organico: in anticipo, a quanto pare. Qualcuno ironizzava sul ‘lavoro anticipato’ e sulla collocazione, da pochi giorni, della bandiera blu cittadina, proprio accanto al cantiere ‘allagato’. In ritardo, come al solito – termina Ramoino - per anticipare la risposta ad una interrogazione, con i risultati che tutti hanno potuto osservare e annusare oggigiorno”.