Taggia: il prossimo weekend, appuntamento con la prima edizione del 'Travelling Blues Festival'

Per tutti gli appassionati di musica ci sarà un nuovo appuntamento imperdibile a Taggia il 9 e 10 luglio: Travelling Blues Festival.



"Questa prima edizione - spiegano gli organizzatori - si propone di porre le basi per una rassegna che ogni anno porterà a Taggia grandi artisti e professionisti del panorama blues, r&b, rock and roll e della musica americana delle radici. Tutto questo, con il patrocinio del Comune di Taggia, su iniziativa dell'Associazione Culturale Note Stonate (che ha unito le forze con lo storico Club de Musique) e con la collaborazione dell'Associazione Culturale Blues Made In Italy, protagonista a livello nazionale nella promozione dei più importanti eventi del settore".



Questo il programma della prima edizione:

- 9 luglio, Piazza Farini: Max & Veronica Dr. Feelgood & The Black Billies

- 10 luglio, Piazza Eroi Taggesi: Sir Joe Polito (solo acoustic) Paolo Bonfanti (solo acoustic) Mandolin Brothers



L'Associazione Note Stonate, con la collaborazione di esercenti sensibili alla promozione culturale, ha anche predisposto una serie di eventi collaterali al festival tra i quali incontri con i protagonisti del festival e 'aperitivi in musica' per presentare dischi e nuove pubblicazioni editoriali. Tra gli ospiti ci saranno Sir Joe Polito, che presenterà il nuovo disco 'My Friend Ry', riuscito tributo a Ry Cooder, e Aldo Pedron, firma storica del giornalismo musicale italiano che parlerà dei suoi libri più recenti, dedicati a Beach Boys, Credence Clearwater Revival, Ry Cooder e alla scena musicale di San Francisco.