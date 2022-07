Montegrosso Pian Latte: confermato stamattina il gemellaggio con la città francese di Pontevès

Confermato questa mattina a Montegrosso Pian Latte il gemellaggio che lega a Pontevès (Francia) il paese della valle Arroscia sito nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

Durante Sciacarée, il Festival dell'Outdoor in corso nelle sette località del Parco, la Consigliera delegata al gemellaggio del Comune di Pontevès Sonia Demirdjian ha fatto visita al paese e al Sindaco Giuliano Maglio. Montegrosso Pian Latte è gemellato dal 2013 con Pontèves, a seguito degli studi condotti sin dal 1970 dall'allora studente universitario Jean-Baptiste Luppi, le cui ricerche hanno scoperto le origini degli abitanti del suo paese, che nel 1477 - in seguito ad accordi tra le diocesi - fu ripopolato dopo la peste da una trentina di famiglie di Montegrosso Pian Latte, trasferitesi con la speranza di una vita migliore in cambio di proprietà immobiliare e terriera e esenzione dalle imposte per 10 anni. Pontèves è un paese di 800 abitanti, nel Var, vicino a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.