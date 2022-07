Sanremo: da lunedì prossimo in piazza Borea D'Olmo tornano le serata con il 'Cinema sotto le Stelle'

L’Ariston di Sanremo, in collaborazione con il Comune, organizza anche quest’anno (a partire da lunedì prossimo) in piazza Borea D’Olmo per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’.

Saranno proposte proiezioni di film all’aperto e la programmazione è prevista dal lunedì al giovedì nel mese di luglio e agosto. I film che verranno proiettati sono film della stagione passata e alcuni in programmazione e in uscita nel periodo estivo. Le proiezioni partiranno con il film ‘Sing 2’ un film family che per l’occasione dell’apertura della stagione verrà proiettato a ingresso libero fino ad esaurimento posti, alle 21.30. La proiezione sarà preceduta da un benvenuto da parte dell’Assessore Giuseppe Faraldi e dal Dott. Walter Vacchino.

Le successive proiezioni verranno effettuate a pagamento (prezzo intero 6 euro e ridotto 5 (ragazzi fino a 12 anni) per il mese di luglio e verranno proiettati alle 21.30. La biglietteria verrà effettuata alla cassa dell’Ariston (informazioni sul sito www.aristonsanremo.com) e al numero 0184/506060.