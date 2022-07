Dolceacqua presenta gli eventi estivi: tornano i fuochi d'artificio e le feste di piazza

Il consigliere comunale Luana Mauro ha comunicato oggi gli eventi per la stagione estiva 2022.



“Finalmente, dopo due anni di pandemia, in cui il Comune ed il Centro Culturale si sono sforzati di fare almeno i pochi eventi dove potesse essere gestita la sicurezza covid per dare un'offerta minima a cittadini e turisti, quest’anno si torna a respirare aria di libertà - ha dichiarato Luana Mauro - visto il diminuire dei contagi e quindi le minori restrizioni, tutta l’amministrazione è felice di comunicarvi che torneranno lo storico spettacolo pirotecnico e, grazie all'impegno dei ragazzi della Proloco "I Dusaigoti", anche le classiche feste di piazza che in passato hanno richiamato in paese un notevole numero di persone. Il primo evento, in programma per il 30 luglio, sarà la "festa dei fresciœi", con le tradizionali frittelle e buona musica. Non mancheranno poi le mostre e le serate di musica e teatro al castello Doria, con la collaborazione dei volontari del Centro Culturale”.

Quest’anno inoltre ci saranno anche gli attesissimi festeggiamenti per i 50 anni della Doc del Rossese di Dolceacqua, che si svolgeranno il penultimo weekend di luglio. Grande attesa anche per Tempo di Svalutation Adriano Celentano Tribute Show il 14 agosto.

Non mancherà lo spettacolo di magia, genere che già da un paio di anni ha riscosso grande successo, al quale si aggiungerà una serata di comicità con Fabrizio Casalino, reduce dall’esperienza di Zelig.

L’elenco completo degli eventi è presente sul sito internet www.visitdolceacqua.it – www.culturadolceacqua.it e sulle relative pagine di Facebook ed instagram.

Per gli eventi al castello consigliamo la prenotazione, che potrà essere effettuata presso lo IAT di Dolceacqua chiamando al +39 0184 206 666 o via mail info@culturadolceacqua.it.

Visto il numero limitato di posti disponibili, sarà richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; dopo tale ora, i posti, anche se prenotati, saranno ceduti.