Camporosso: auto incendiata ieri sull'Aurelia, appello per l'angelo che ha salvato la giovane alla guida

La nostra lettrice Barbara Mincione ci ha scritto per lanciare un appello in modo da ringraziare il giovane che, ieri sera intorno alle 22.30, ha di fatto salvato la figlia, che era alla guida della Fiat 500 andata in fiamme mentre viaggiava sull’Aurelia, all’altezza di Camporosso.

“Vorremmo ringraziare quello che consideriamo un vero e proprio ‘Angelo’ – ci ha detto – che ha avvertito prontamente mia figlia del fuoco che stava uscendo dal vano motore. Vorremmo contattarlo per ringraziarlo. Voglio anche evidenziare come mia figlia sia uscita autonomamente dall’auto, senza assolutamente tentare di aprire il cofano del motore, in un momento molto concitato. Grazie anche ai soccorritori che l’hanno aiutata e ai Vigili del Fuoco. Chiedo al giovane di scrivermi alla mail: mincione.barbara@live.it”.

Ieri sera, lo ricordiamo, l’auto ha preso fuoco poco dopo le 22.30 a Camporosso sulla via Aurelia, a pochi metri dal confine con Vallecrosia. La Fiat 500 era in marcia e ha preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno spento le fiamme.

Sul posto anche due ambulanze, di Ponente Emergenza e Croce Verde Intemelia, che stavano transitando nella zona e che hanno soccorso prima due persone lievemente intossicate e poi altre tre per piccoli incidenti che si sono verificati nelle vicinanze. Ancora ignote le cause del rogo che potrebbero essere riconducibili a un surriscaldamento o a un corto circuito.