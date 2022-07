Sanremo: al via corso universitario in Asl1 Imperiese per Tecnico di Posturometria

È stato presentato, oggi nell'elegante cornice di Villa Nobel a Sanremo, il corso universitario in tecnico di Postumetria in collaborazione con l'Università dell'Insubria.



Il Tecnico di Posturometria (TDP) è l’operatore che è in grado di indagare e misurare la postura statica e dinamica del paziente e, sulla base degli strumenti e delle misure effettuate, redige un report scritto al medico o al prescrivente. Il Tecnico di Posturometria, essendo una figura di supporto, può svolgere la sua attività nelle strutture pubbliche o private sia con un rapporto di dipendenza sia con un rapporto di libera professione secondo le leggi vigenti.



“Questo corso – ha spiegato il dott. Alessandro Manelli Direttore della Fisiatria – rientra nel progetto Alcotra sul monitoraggio dei pazienti fragili e non. La mission del corso è quella di far apprendere gli strumenti necessari all'operatore, in modo che abbia le basi di anatomia e fisiologia, una buona capacità di comunicazione professionale e dell'utilizzo della strumentazione”. Alle parole del Dott. Manelli fanno eco quelle del Direttore Generale di Asl1 Dott. Silvio Falco: “Asl1 prosegue nella sua opera di formazione del personale su diversi tipi di tematiche del mondo sanitario, un utile insegnamento che sarà importante per l'educazione sanitaria dei nostri operatori e non solo” e del Direttore Socio Sanitario di Asl1 Dott. Roberto Predonzani che ha evidenziato l'importanza di questa nuova attività targata Asl1.

Il corso prevede lezioni teoriche videoregistrate e/o erogate a distanza in modalità sincrona, e lezioni pratiche da svolgersi presso i locali della Asl1. E’ prevista la possibilità che alcuni moduli teorici possano essere erogati in presenza presso la sede messa a disposizione dalla Asl1. Gli argomenti trattati nelle lezioni saranno approfonditi mediante lo studio di testi resi disponibili agli iscritti dall’Ateneo come parte integrante dell’offerta presente. È richiesto inoltre lo svolgimento di un elaborato finale, che verrà discusso in presenza presso la sede della Asl1, volto a verificare le conoscenze acquisite alla fine del percorso di studio. Il corso prenderà il via a luglio e terminerà ad ottobre e prevederà soprattutto la formazione di personale sanitario di Asl1 ed RSA.