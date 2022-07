Imperia: da domenica prossima riapre a pranzo la cucina dell'Emporio Fratelli Carli

A partire da domenica prossima, tranne il martedì, sarà riaperta a pranzo la cucina dell’Emporio Fratelli Carli di Imperia, in via Garessio 11.

Un menù semplice e veloce accompagnerà i clienti in una esperienza di gusto per assaggiare e apprezzare la qualità dei prodotti della storica azienda imperiese. E perché no, trovare le ispirazioni per riprodurre questi piatti direttamente a casa, con ingredienti semplici ma dal successo assicurato.

L’Emporio Carli è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Per informazioni 0183 711493.