Ventimiglia: proseguono i progetti Spes a sostegno delle fasce deboli con il contributo della fondazione Carige

Spes sostiene l’inserimento lavorativo delle fasce deboli attraverso una serie di percorsi di formazione e inclusione sociale mirati a rendere le persone disabili o quelle emarginate dalla società quali veri cittadini con pari diritti e pari doveri.

Una nuova assunzione è stata conseguita a maggio, mentre nei prossimi mesi è intenzione di Spes e Cooperativa Sociale di creare nuove opportunità lavorative per persone con disabilità.

Per farlo, Spes realizza partnership con Enti Pubblici e reti con altre organizzazioni no profit volte a incentivare il consumo consapevole dei prodotti orto frutticoli o della gastronomia raccolti e realizzati alle serre e nei laboratori della Spes tra Ventimiglia e frazione Varase.

Grazie al contributo di Fondazione Carige, nell’ambito del progetto “Sostegno al lavoro fragile presso la Spes di Ventimiglia”, l’associazione in collaborazione con il suo braccio operativo “SPES Coop Onlus” sta ultimando le procedure di aggiornamento “HACCP” e di messa a punto di nuove ricette per produrre melanzane, zucchine e pomodori verdi sott’olio da destinare al gruppo di acquisto solidale ed al punto vendita di via Aprosio di Ventimiglia, distrutto a seguito dell’alluvione del 2 ottobre 2020.

In occasione della festa per il 5 x 1000 alla Spes, prevista venerdì alle 18.30 nei giardini dell’associazione a Roverino di Ventimiglia, si farà il punto sul piano di sviluppo per i prossimi anni.