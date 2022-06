Ospedaletti: dai banchi della minoranza Taggiasco punta il dito contro il servizio di pulizia e raccolta rifiuti

“Sono trascorsi già due mesi dall’inizio del nuovo servizio di gestione consorziata dei rifiuti con la società Teknoservice , e la situazione sul territorio ospedalettese è quasi al collasso”.

È questo il messaggio che Maurizio Taggiasco, rappresentante della lista di minoranza 'Ospedaletti per Tutti', lancia provocatoriamente al Comune capofila ed alla ditta appaltatrice.

“L’evidenza dei fatti dimostra l’inefficacia dell’azione del nuovo sistema comprensoriale di raccolta differenziata dei rifiuti e del relativo spazzamento - prosegue Taggiasco - molte le situazioni di abbandono di vario materiale lungo le strade e nei pressi delle isole ecologiche con lunghe attese per la rimozione dei rifiuti abbandonati soprattutto ingombranti e verde. Per non parlare dello spazzamento assolutamente insufficiente alle esigenze di un paese ad alta vocazione turistica come Ospedaletticiò dovuto probabilmente anche a causa del numero insufficiente degli operatori”.

“Difatti molte strade e scalinate vengono di rado spazzate mettendo in difficoltà i cittadini soprattutto quelli che per propria comodità vogliono percorrere le caratteristiche scalinate che sono oramai diventate dei pericolosi scivoli - conclude - ciò è paradossale in quanto le cartelle esattoriali relative alla Tari sono aumentate e anche parecchio. Come opposizione non chiediamo nulla di nuovo ma almeno di mantenere gli standard che erano già in essere con la precedente gestione sollecitando comunque la cittadinanza a migliorare il proprio comportamento con la raccolta oculata dei rifiuti per ottenere un migliore risultato percentuale sulla differenziata , attualmente ancora non sufficiente ad evitare le sanzioni regionali”.