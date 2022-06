Pigna: dopo la mini centrale idroelettrica non c'è pace per il Rio Carne, ordinanza per le deiezioni canine

Non c’è pace per il Rio Carne, torrente che scorre a fianco di Pigna, piccolo centro dell’entroterra della Val Nervia. Dopo la serie di carte bollate per la nota vicenda della mini centrale idroelettrica, mai costruita, oggi è alle prese con i maleducati proprietari di cani.

Una serie di abbandoni di deiezioni canine, trovate attorno ai cosiddetti ‘Laghetti di Rio Carne’, ha obbligato il Sindaco, Roberto Trutalli, a emanare un’ordinanza che obbliga i proprietari dei cani che vogliono usufruire del paradisiaco luogo attiguo al paese, a tenerli al guinzaglio.

Nell’ordinanza è fatto anche obbligo di raccogliere le deiezioni canine ma anche di voler limitare l’acceso dei quattrozampe ai ‘Laghetti. Frequentemente, infatti, sono stati riscontrati problemi di carattere igienico-sanitario ai Laghetti di Rio Carne e la decisione è stata presa, sia per i rischi degli ‘umani’ che lo frequentano ma anche per la fauna: il gambero rosso di fiume, la salamandra Garsaut, la trota di montagna Fario e altre specie oltre alla pregiata flora sia di fiume che di montagna, tra cui l'Ontano Rosso.

“Dobbiamo mantenere il decoro e la pulizia del pubblico patrimonio – ha detto il Sindaco Trutalli – ovviamente sia sul Rio Carne che ovunque, ma la situazione era diventata insostenibile”. I trasgressori saranno multati con sanzioni tra 25 e 500 euro.